Бытовую технику будут проверять на соответствие техрегламенту при ввозе в ЕАЭС

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Холодильники, телевизоры, стиральные машины и другую бытовую технику будут проверять на соответствие требованиям техрегламента при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень энергопотребляющих устройств, при ввозе которых на территорию ЕАЭС проверяется соблюдение мер технического регулирования, - отметили в пресс-службе. - Перечень включает продукцию, на которую распространяется техрегламент ЕАЭС "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств", например, холодильники, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, лампы и светильники, вентиляторы и кондиционеры, компьютеры и телевизоры и др.".

Перечень предназначен для осуществления таможенными органами контроля за соблюдением мер технического регулирования при ввозе продукции на территорию ЕАЭС.

Технический регламент ЕАЭС "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" вступит в силу с 1 сентября 2022 года.-0-