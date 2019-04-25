БЖД и австрийская Rail Cargo Austria подписали меморандум о взаимопонимании

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и австрийская компания Rail Cargo Austria подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Документ подписан в рамках конференции "Из Европы в Китай по новому Шелковому пути: железнодорожная логистика транзитом через Беларусь", которая прошла сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Белорусская железная дорога заинтересована в дальнейшем укреплении налаженных бизнес-связей и установлении новых партнерских отношений с ведущими логистическими компаниями, участвующими в организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок в рамках стратегической экономической инициативы "Пояс и путь". "Очередным практическим шагом в расширении географии взаимного сотрудничества стало подписание меморандума о взаимопонимании между Белорусской железной дорогой и компанией Rail Cargo Austria", - отметили в пресс-центре.

Меморандум предусматривает сотрудничество в организации интермодальных перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа - Китай, включая разработку альтернативных маршрутов к существующим маршрутам из Китая в Европу и в обратном направлении с использованием возможностей БЖД по пропуску и перегрузке транзитного грузопотока по Беларуси.

Организатором конференции выступила Белорусская железная дорога при поддержке посольства Беларуси в Германии. В работе форума приняли участие крупнейшие компании, лидеры рынка железнодорожных перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай. "Среди присутствующих - руководители и представители железнодорожных компаний, портов, логистических терминалов из Беларуси, Германии, России, Латвии, Польши, Китая, Казахстана, Чехии, Нидерландов", - отметили в БЖД.

Основное внимание участники конференции уделили теме контейнерных перевозок из Европы в Китай. Особый акцент был сделан на развитии мультимодальных сервисов. Первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов, который возглавил делегацию БЖД, проинформировал о готовности Белорусской железной дороги организовать любой логистический проект по доставке грузов по маршруту Европа - Китай.

Участники обсудили перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок из Европы в Азию, сопряжение железнодорожных маршрутов на стыке колеи 1520 мм и 1435 мм, эффективное партнерство железных дорог, перевозчиков, операторов в логистической цепи доставки грузов, а также общие подходы к сотрудничеству всех участников транспортно-логистических маршрутов.-0-