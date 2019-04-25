БЖД и Эксимбанк Китая подписали кредитное соглашение на 65,7 млн евро

25 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и Эксимбанк Китая сегодня в Пекине подписали кредитное соглашение о предоставлении ресурсов на сумму 65,7 млн евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
Средства будут предоставлены для финансирования проекта "Электрификация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи".
Документ заключен в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай и на полях второго форума международного сотрудничества "Пояс и путь" при содействии ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-
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