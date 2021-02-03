БЖД и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская и Российские железные дороги подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов, передаче вагонов, контейнеров и грузов, использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Необходимость заключения такого соглашения обусловлена совершенствованием международного законодательства в сфере железнодорожных перевозок, особенностями его применения при организации перевозок между передаточными станциями железных дорог Беларуси и России, а также дальнейшей цифровизацией перевозочного процесса", - сказали в пресс-центре.

Подписи под документом поставили начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Встреча прошла в онлайн-формате. Во время встречи Владимир Морозов и Олег Белозеров подвели итоги сотрудничества железнодорожных компаний в минувшем году и обсудили направления совместной работы на 2021 год.

В настоящее время наблюдается динамичное развитие контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай в рамках 7-стороннего соглашения и проекта ОТЛК (совместный проект железных дорог Беларуси, России и Казахстана по организации контейнерных перевозок на пространстве ЕАЭС). Организованы новые маршруты контейнерных поездов не только через белорусско-польские погранпереходы и Калининградскую область, но и через ее порты.

Олег Белозеров отметил роль БЖД как надежного партнера в развитии транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай. В прошлом году транзитом через Беларусь в этом сообщении перевезено более 550 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Рост составил 60% к уровню 2019 года.

В свою очередь Владимир Морозов констатировал, что прошедший год был напряженным для грузового бизнеса. Несмотря на это, БЖД сохранила на 2021 год тарифы на транзитные перевозки на уровне 2020 года.

Он также обратил внимание на необходимость дальнейшей активизации работы по расширению контейнерных маршрутов, переходу на полностью безбумажный юридически значимый документооборот и созданию образцового "цифрового транспортного коридора".

В части международного пассажирского сообщения Владимир Морозов проинформировал о готовности БЖД к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Беларусью и Россией.

Во время встречи также было отмечена готовность к запуску нового партнерского проекта БЖД и РЖД по организации дневного скоростного сообщения между Минском и Москвой.-0-