БЖД начала перевозку свеклы нового урожая

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога приступила к перевозке сахарной свеклы в ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"БЖД будет осуществлять перевозку сладких корнеплодов на Городейский и Слуцкий сахарные комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод. Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом порядка 1,5 млн т сахарной свеклы урожая нынешнего года. Максимальные объемы погрузки запланированы на октябрь-ноябрь - до 345 вагонов в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, массовая перевозка корнеплодов на отечественные сахарные заводы осуществляется с сентября по декабрь. Такой график обусловлен технологией выращивания и хранения свеклы, мощностями предприятий по ее переработке.

Перевозка осуществляется в соответствии с графиком, согласованным с концерном "Белгоспищепром", и заявками грузоотправителей. Для исключения простоя вагонов погрузка свеклы на свеклопунктах определяется темпом выгрузки на сахарных комбинатах.

Ранее на базе ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" состоялось выездное совещание предприятий сахарной отрасли с представителями Белорусской железной дороги, на котором участники обсудили вопросы перевозки сахарной свеклы, жома свекловичного, мелассы и сахара.

Специалисты "Белгоспищепрома" и БЖД отметили, что в 2021 году объемы перевозки сахара и побочной продукции планируется сохранить на уровне прошлого года. В 2020 году железнодорожным транспортом перевезено 1455,8 тыс. т сахарной свеклы, 65,1 тыс. т жома, 95,9 тыс. т мелассы и 508,2 тыс. т белого сахара. Направления перевозки сахарной свеклы по железнодорожным станциям и свеклопунктам сохраняются в четырех областях: Брестская, Гродненская, Могилевская и Минская.

Также на совещании представители БЖД затронули тему развития собственного подвижного парка организациями сахарной отрасли. Кроме того, Белорусская железная дорога продолжит работу в организации перевозок по новым перспективным направлениям, которые позволят предприятиям концерна расширить рынки сбыта.-0-