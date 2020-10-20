БЖД организовала перевозку груза в сообщении Беларусь-Польша по новому маршруту

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога организовала перевозку груза в сообщении Беларусь-Польша по новому маршруту, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"БЖД совместно с грузовладельцами проводит постоянную работу по диверсификации маршрутов следования продукции белорусских экспортеров на внешние рынки сбыта. В рамках реализации этой стратегии 14 октября 2020 года со станции Борисов отправлен первый полносоставный поезд из 30 вагонов-щеповозов, который доставил партию древесной щепы польскому получателю", - рассказали в пресс-центре. Маршрут перевозки организован с участием АО "Укрзалізниця" и ширококолейной железной дороги в Польше (ООО "ПКП Металлургическая Ширококолейная Дорога").

Как отметили в БЖД, для организации этой перевозки были использованы специализированные вагоны-щеповозы повышенной вместимости. "Отправка партии груза организованным поездом позволяет ускорить его проследование по всему маршруту. При этом благодаря доставке по ширококолейной железной дороге в Польшу отсутствует необходимость перегруза в вагоны западноевропейской колеи на пограничных станциях", - пояснили в пресс-центре.

Организация перевозки по этому маршруту призвана помочь белорусским отправителям выстроить логистику поставки продукции в южные и юго-восточные регионы Польши, а также позволит в дальнейшем использовать дополнительные альтернативные маршруты при организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.-0-