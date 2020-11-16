БЖД отправила в Китай 10-й контейнерный поезд с беленой целлюлозой

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога отправила в Китай 10-й контейнерный поезд с беленой целлюлозой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Из Светлогорска в Чунцин (Китай) отправился поезд с продукцией Светлогорского ЦКК. Поезд был сформирован из 41 сорокафутового контейнера. Экспедирование этого проекта проводит госпредприятие "БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги. Планируется, что путь поезд преодолеет за 12 суток. "БЖД во взаимодействии с субъектами хозяйствования системно создает условия для развития перевозок белорусской экспортной продукции железнодорожным транспортом в Китай. Отправки проводятся как контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с обеспечением оптимальных сроков доставки по сравнению с морским транспортом", - рассказали в пресс-центре. Белорусская железная дорога в направлении Беларусь - Китай за 10 месяцев 2020 года перевезла более 18 тыс. груженых контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), или в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметили в пресс-центре, БЖД готова обеспечить своевременную и безопасную доставку продукции в Китай и приглашает предприятия Беларуси к сотрудничеству. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, а также на сайте "БЕЛИНТЕРТРАНС - транспортно-логистический центр" www.belint.by.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!