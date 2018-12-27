БЖД планирует в 2019 году завершить реконструкцию контейнерного терминала на станции Брест-Северный

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует в 2019 году завершить реконструкцию контейнерного терминала на станции Брест-Северный и возобновить передачу грузов через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Белорусской железной дороге 27 декабря исполнилось 156 лет. Сегодня в Минске состоялась церемония награждения отраслевыми наградами Министерства транспорта и коммуникаций и БЖД. Начальник БЖД Владимир Морозов подчеркнул, что железнодорожный транспорт сохраняет лидирующие позиции на рынке транспортных услуг: обеспечивает свыше 65% грузооборота страны и примерно 30% пассажирооборота. В текущем году дорогой перевезено 157 млн т грузов и почти 80 млн пассажиров. Среди достижений уходящего года Владимир Морозов также отметил рост контейнерных перевозок, реализацию инфраструктурных проектов и обновление подвижного состава.

Многое сделано для увеличения пропускной способности грузовых терминалов, расположенных на белорусско-польской границе. В 2019 году планируется завершить реконструкцию контейнерного терминала на станции Брест-Северный и возобновить передачу грузов через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха.

В текущем году начаты работы по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров протяженностью 139 км. С 10 декабря 2018 года внедрен электронный документооборот при организации транзитных перевозок порожних приватных вагонов в сообщении Латвия - Россия - Беларусь.

Продолжается активная работа по дальнейшему внедрению информационных технологий: сегодня уже каждый пятый пассажир приобретает билеты через интернет.-0-