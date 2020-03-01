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01 марта 2020, 16:51

БЖД планирует в этом году направить на инвестпроекты около Br500 млн

Фото из архива
Фото из архива

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует в 2020 году направить на инвестиционные проекты около Br500 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Одним из приоритетных направлений является оптимизация и совершенствование бизнес-процессов на основе внедрения современных цифровых технологий. Особое внимание уделяется внедрению микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики. По данным инвестпроектам производится замена устаревших устройств релейной электрической централизации и автоблокировки на микропроцессорные. Эту работу БЖД осуществляет при развитии инфраструктуры и электрификации участков Осиповичи-Жлобин-Гомель, Жлобин-Калинковичи", - рассказали в пресс-центре.

Всего за последние годы Белорусская железная дорога ввела в эксплуатацию микропроцессорную централизацию на 18 станциях. На более 200 км железнодорожных линий произведена замена релейной автоблокировки на микропроцессорную. В настоящее время БЖД завершает работы по внедрению микропроцессорной централизации Калинковичского узла.

Система электрической централизации обеспечивает управление стрелками и светофорами. Она предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станции. Микропроцессорная централизация представляет собой многоуровневую автоматизированную систему, выполняющую такие функции, как техническое диагностирование и мониторинг устройств с определением предотказных состояний, архивирование событий, интеграция с диспетчерской централизацией и другие.-0-

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