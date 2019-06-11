БЖД подписала соглашение о развитии перевозок автокомплектующих из Европы в Россию

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога представила транзитный потенциал на международной выставке по логистике, телематике и транспорту Transport Logistic в Мюнхене и подписала трехстороннее соглашение с ПАО "ТрансКонтейнер" и DB Cargo Logistics Gmbh, направленное на дальнейшее развитие перевозок автокомплектующих из Европы в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

От Белорусской железной дороги подпись под документом поставил первый заместитель начальника Игорь Шилов. Соглашение определяет дальнейшие пути сотрудничества по перевозке комплектующих для сборки автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Компании планируют выйти на новый уровень взаимодействия по оказанию комплексного логистического сервиса.

В пресс-центре отметили, что БЖД на протяжении последних лет плодотворно сотрудничает с транспортными компаниями и бизнес-сообществами Германии. В частности, по проекту Volkswagen объем перевозок автокомплектующих из Европы транзитом через Беларусь в Россию за 4 месяца текущего года увеличился в 1,2 раза к аналогичному периоду прошлого года и превысил 20 тыс. контейнеров.

Выставка Transport Logistic прошла с 4 по 7 июня.-0-