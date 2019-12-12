БЖД представила в Москве свой транзитный потенциал

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога представила свой транзитный потенциал в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Встречи в посольстве Беларуси в Москве стали традиционной и эффективной площадкой для определения условий работы и поиска общих решений перед новым контрактным годом, - отметили в дипмиссии. - Главная цель мероприятия - привлечение дополнительных объемов перевозок грузов в сообщении Беларусь-Россия, презентация и ознакомление грузовладельцев, экспедиторских и операторских компаний с тарифной политикой БЖД на 2020 фрахтовый год, демонстрация транзитного потенциала Беларуси в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов, а также ознакомление с транспортно-экспедиционной деятельностью и возможностями государственного предприятия "БТЛЦ" Белорусской железной дороги".

Советник-посланник посольства Владимир Степук подчеркнул, что тема транзита чрезвычайно актуальна для Беларуси в силу значимости транспортной составляющей для экономики страны. "Транспортный сектор, занимая порядка 6% в ВВП страны, способствует развитию внутренней и внешней торговли, - сказал он. - Для привлечения дополнительных грузопотоков в Беларуси реализуется эффективная стратегия развития грузовых транзитных перевозок. Это и совершенствование нормативно-правовой базы, и модернизация железнодорожной инфраструктуры, проведение гибкой тарифной политики, внедрение современных информационных технологий, оптимизация схем доставки внешнеторговых грузов".

Приоритетной задачей БЖД для реализации транзитного потенциала и обеспечения транзитной привлекательности Беларуси является модернизация железнодорожной инфраструктуры в рамках международных транспортных коридоров. Одно из перспективных и наиболее активно растущих направлений - контейнерные перевозки в сообщении Азия-Европа-Азия, а также между Китаем и Западной Европой. Белорусская железная дорога обеспечивает беспрепятственное следование контейнерных поездов через территорию республики, работает над повышением эффективности взаимодействия участников перевозки, увеличением собственных перегрузочных возможностей.

Участники мероприятия отмечали, что Белорусская железная дорога проводит гибкую, стабильную тарифную политику, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры транспортного рынка. При этом важнейшим условием является обеспечение балансов интересов перевозчика и пользователя ее услуг.

В заседании круглого стола участвовали начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, заместитель председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту СНГ Сергей Соложенкин, заместитель начальника Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД" Анатолий Кужель, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" Александр Хатьянов, президент АО "ОТЛК ЕРА" Алексей Гром, руководители и специалисты организаций Белорусской железной дороги, государственного предприятия "БТЛЦ", представители российских грузоотправителей и грузополучателей, экспедиторов, компаний-операторов подвижного состава.-0-