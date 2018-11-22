БЖД представит свой транзитный потенциал в Калининграде

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Транспортно-логистический потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью" пройдет 29 ноября в Калининграде, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Главной целью мероприятия является демонстрация транзитного потенциала Беларуси в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов, а также ознакомление участников рынка с тарифной политикой БЖД на 2019 фрахтовый год.

Деловая программа круглого стола включает в том числе обсуждение актуальных вопросов по перевозке и привлечению грузопотоков в Калининградском направлении. Также участники ознакомятся с транспортно-экспедиционной деятельностью и возможностями государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги.

Мероприятие пройдет при поддержке Калининградской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Планируется, что участие в нем примут представители экспедиторских компаний, портов, крупных грузополучателей и грузоотправителей. Делегацию Белорусской железной дороги возглавит начальник дороги Владимир Морозов.

По информации БЖД, по итогам работы за 10 месяцев 2018 года перевозки грузов в сообщении с Российской Федерацией составили 58,3 млн т, или 113,7% к аналогичному периоду 2017 года, в том числе перевозки грузов в сообщении с Калининградской областью - 9,8 млн т, или 114,9%. "Для привлечения дополнительных грузопотоков в Беларуси реализуется эффективная стратегия развития грузовых транзитных перевозок, которая включает в себя в том числе совершенствование нормативно-правовой базы, модернизацию железнодорожной инфраструктуры, проведении гибкой тарифной политики, внедрение современных информационных технологий", - отметили в БЖД.-0-