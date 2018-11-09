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БЖД презентовала в Китае транспортно-логистический потенциал

Экономика 09.11.2018 | 18:00
Фото БЖД
Фото БЖД

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов презентовал в Китае перспективы развития транспортно-логистического потенциала БЖД с учетом концепции "Один пояс и один путь", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

По приглашению китайской корпорации "Чайна мерчантс групп" Владимир Морозов выступил на международном форуме сотрудничества в сфере логистики "Один пояс и один путь" с презентацией перспектив развития транспортно-логистического потенциала БЖД. Он отметил, что через Беларусь проходят кратчайшие железнодорожные маршруты контейнерных поездов из Китая в Европу. Белорусская железная дорога является своеобразным сухопутным мостом для перевозок на стыке колеи 1 520 мм и 1 435 мм. Более 90% всех железнодорожных перевозок из Китая в Европу и в обратном направлении осуществляются транзитом через Беларусь.

"Предпринимаемые совместно с нашими партнерами меры как по развитию инфраструктуры, так и по совершенствованию технологии контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа позволяют мне уверенно заявлять о нашей готовности обеспечить все прогнозируемые объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом через Беларусь и в сообщении с Беларусью", - подчеркнул Владимир Морозов.

Начальник БЖД также провел рабочую встречу с генеральным директором корпорации "Китайские железные дороги" Лу Дунфу. Руководители железнодорожных администраций обсудили текущее состояние и перспективы развития контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай. Стороны констатировали динамичный и стабильный рост объемов контейнерных перевозок между Китаем и Беларусью. За 9 месяцев 2018 года через Беларусь уже проследовало 2 373 контейнерных поезда из 50 городов Китая в направлении 40 городов 15 европейских стран, а также в обратном направлении. В их составе перевезено 213,4 тыс. контейнеров, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Планируется, что до конца текущего года объем перевозок составит не менее 340 тыс. контейнеров.

Фото БЖД
Фото БЖД

По словам Владимира Морозова, в сфере внимания Белорусской железной дороги находится и тема экспорта белорусской продукции в Китай организованными контейнерными поездами. В мае 2017 года по маршруту Сморгонь - Чэнду был отправлен первый полносоставный контейнерный поезд с продукцией деревообрабатывающей промышленности предприятия "Кроноспан", в сентябре этого года состоялась отправка первого экспортного контейнерного поезда с молочной продукцией белорусских предприятий по маршруту Минск - Чунцин. "Активно реализуются проекты контейнерных поездов в Китай с белорусскими продуктами питания, лесными грузами, бумагой. Время в пути от станции отправления до станции назначения составляет 12-14 суток", - констатировал руководитель белорусской магистрали.-0-

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Теги
БЖД, встречи, железнодорожный транспорт, Китай, логистика, презентация, транспорт
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