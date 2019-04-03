БЖД принимает меры для увеличения объемов перевозки лесных грузов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога принимает меры по увеличению объемов погрузки лесных грузов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

В январе-марте по заявкам грузоотправителей Беларуси погружено более 239 тыс. вагонов перевозчика, что составило 103% к аналогичному периоду прошлого года. При этом доля погрузки лесных грузов в вагонах - более 25%, перевезено 12,5 млн т грузов. В 2018 году БЖД обеспечен рост погрузки грузов на уровне 102,5% к 2017 году, в том числе черных металлов - 102,6%, удобрений - 103,8%, промышленного сырья - 104,7%, нефти и нефтепродуктов - 103,8%, лесных грузов - 102,9%. В условиях роста объемов перевозок большое значение имеют эффективная логистика поставок лесных грузов, своевременный их прием и возврат порожнего подвижного состава зарубежными перевозчиками.

"Вопросы обеспечения подвижным составом перевозок грузов лесной отрасли находятся на постоянном контроле. Белорусской железной дорогой принимаются все необходимые меры по улучшению качественных показателей использования грузовых вагонов, осуществляется взаимодействие с железнодорожными администрациями и перевозчиками, направленные на своевременный возврат подвижного состава. В 2018 году по инициативе БЖД во взаимодействии с Минлесхозом организована маршрутизация перевозок, позволяющая более эффективно использовать железнодорожный подвижной состав. Такие поезда формируются в местах массовой погрузки на станциях Борисов, Ганцевичи, Могилев, Новобелицкая, Речица, Василевичи, Хойники, Козенки, Орша, Пинск", - рассказали в пресс-центре.

БЖД регулярно проводит встречи с руководством Минлесхоза и концерна "Беллесбумпром" для решения проблемных вопросов: организации взаимодействия с иностранными покупателями по обеспечению своевременной выгрузки, изменению существующих условий экспортных поставок лесных грузов, использованию собственного подвижного состава или приватных вагонов различных операторских компаний.

Для обеспечения потребностей в грузовых перевозках предприятий страны БЖД обновляет парк вагонов. Так, в 2019 году планируется приобрести 1640 полувагонов и 300 крытых вагонов. Также Белорусская железная дорога использует новые технологии транспортировки лесных грузов в контейнерах. Среди преимуществ контейнерных отправок - гибкая логистика как с точки зрения размера партий отправок, так и географии.

В марте этого года Белорусская железная дорога запустила новый регулярный контейнерный поезд по маршруту Беларусь-Румыния с экспортной продукцией предприятий лесной отрасли. Поезд отправился 5 марта со станции Ганцевичи в адрес грузополучателя - крупной румынской компании. В состав поезда включены 124 контейнера, которые размещаются на 31 специализированной фитинговой платформе (по 4 контейнера на каждой). Для перевозки данной продукции используются контейнеры повышенной вместимости - типа Open Top. Новый логистический проект организован государственным предприятием " Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги в партнерстве с компаниями Rail Cargo Logistics d.o.o.(Словения) и "Захід-Транс-Сервіс" (Украина).

"Одним из главных преимуществ нового контейнерного поезда является продуманная логистика, основу которой составляет время доставки груза - 39 часов. Планируемый объем грузов на 2019 год - 120 тыс. т. Отправку продукции новым поездом смогут осуществлять все близлежащие лесхозы региона, у которых достаточно ресурса и объемов. Данная технология может быть распространена на страны Балтии и Польшу. Комплексный подход и согласованные совместные действия с Минлесхозом будут способствовать обеспечению перевозок грузов лесной отрасли в заявленных объемах", - отметили в БЖД.-0-