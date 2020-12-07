БЖД сохранила на 2021 год нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога сохранила на 2021 год нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Решением комиссии по тарифным вопросам Белорусской железной дороги на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах по территории Беларуси в 2021 году установлены фиксированные тарифные ставки и коэффициенты на уровне 2020 года", - проинформировали в пресс-центре.

Тарифы закреплены в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 июня 2019 года №51, тарифной политике железных дорог государств - участников СНГ на перевозку грузов в международном сообщении на 2021 фрахтовый год.

Подробная информация размещена на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе "Грузовые перевозки".-0-