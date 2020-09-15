БЖД увеличила объем контейнерных перевозок за январь-август в 1,3 раза

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 сентября 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:39 Для паломников на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной создадим все условия - Соловей Регионы
15:30 В Беларуси выздоровел и выписан 72 661 пациент с COVID-19 Общество
15:27 Беларусь выдвинута в состав Исполнительного комитета ВОЗ Общество
15:26 NASA: обнаружение фосфина на Венере - довод в пользу существования внеземной жизни Технологии
15:22 Премьер-министр Ливии намерен уйти в отставку В мире
14:57 В Минске грузовик сбил пенсионера Происшествия
14:55 Возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудника ГАИ в Хойниках Происшествия
14:48 Волейболисты солигорского "Шахтера" в полуфинале чемпионата Беларуси обыграли "Энергию" Спорт
14:46 Дмитрий Басков избран председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Спорт
14:35 Чехия изменила правила карантина В мире
14:20 МАЗ готов поставлять технику в Ливию Экономика
14:13 МАРТ нашел нарушения в работе гродненской "Медтехники" Регионы
14:07 Наблюдение за журавлями, мастер-классы и лакомства из клюквы - в Миорах проведут экопраздник Регионы
14:06 Исполком НОК утвердил кандидатов на стипендии Олимпийской солидарности Спорт
14:05 Уровень безработицы в Великобритании из-за пандемии возрос до 4,1% В мире
14:04 Более 80 жителей Гродненской области пострадали от интернет-мошенников с начала сентября Происшествия
14:02 Следователи установили обстоятельства ДТП с семилетним мальчиком в Минске Происшествия
14:01 В "матрешке" из автомобилей через границу пытались провезти разобранное авто Происшествия
14:00 Президиум Совета Республики провел выездное заседание в Смиловичах Политика
13:55 БЖД увеличила объем контейнерных перевозок за январь-август в 1,3 раза Экономика
13:46 Чувствуем себя беженцами и благодарим Беларусь за поддержку - многодетная мать-паломница Общество
13:43 Нацбанк объявил конкурс работ по экономической тематике Экономика
13:37 Новый экомаршрут, велопробег и бесплатный проезд - какой будет Европейская неделя мобильности в Минске Регионы
13:37 Доллар и российский рубль на торгах 15 сентября подешевели, евро подорожал Экономика
13:37 Творческий вечер мастера фото Анатолия Дрибаса пройдет в галерее "Университет культуры" Культура
13:24 Вакцинацию будут проводить более 150 медучреждений Витебской области Регионы
13:08 Валуев: улица предлагает Беларуси путь Украины Политика
12:59 Поликлинике в Гродно подарили офтальмологическое оборудование Регионы
12:49 Минобороны: международное военное сотрудничество требует переосмысления Общество
12:39 Красный Крест разворачивает пункт помощи евреям на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью Общество
Все новости
Все новости
Экономика
15 сентября 2020, 13:55

БЖД увеличила объем контейнерных перевозок за январь-август в 1,3 раза

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге за январь - август увеличен в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 606 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта являются важнейшими стратегическими направлениями для Белорусской железной дороги. За восемь месяцев экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай выросли в 2 раза и составили 14 тыс. контейнеров в ДФЭ", - отметили в пресс-центре.

БЖД с заинтересованными предприятиями создает условия для новых и развития существующих проектов по доставке в КНР белорусских грузов контейнерными поездами. В Китай отправлена белорусская целлюлоза, сахар, пиломатериалы, мясо-молочная продукция.

"С начала реализации данных проектов в сообщении Беларусь - Китай отправлено более 100 контейнерных поездов с продукцией белорусских предприятий", - отметили в пресс-центре.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЖД железнодорожный транспорт логистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива МАЗ готов поставлять технику в Ливию
Фото из архива Нацбанк объявил конкурс работ по экономической тематике
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 15 сентября подешевели, евро подорожал
Фото из архива БелТПП проведет онлайн-мероприятия для поддержки бизнеса
Александр Шумилин. Фото из архива В программе инновационного сотрудничества стран СНГ изменились подходы к реализации проектов
CATMAN 2020 – бизнес-форум по управлению ассортиментом fmcg
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА "Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
Массовая вакцинация против гриппа стартовала в Беларуси
"Лиллехаммер" и "Глазго": ваше путешествие в мир доступных цен на квартиры! От 2 500 рублей за метр!
Топ-новости
Польша и Литва внесли вклад в дестабилизацию ситуации в Беларуси - Минобороны
В Беларуси выздоровел и выписан 72 661 пациент с COVID-19
Более 800 паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины
БелТПП проведет онлайн-мероприятия для поддержки бизнеса
Президиум Совета Республики провел выездное заседание в Смиловичах
Валуев: улица предлагает Беларуси путь Украины
Новый экомаршрут, велопробег и бесплатный проезд - какой будет Европейская неделя мобильности в Минске
Дмитрий Басков избран председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск"
Молодежные экипажи намолотили более 846 тыс. т зерна
Эксперт: призывы обрушить экономику - лакмусовая бумажка для определения врагов Беларуси
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций
Десантники России прибыли на полигон Брестский для участия в учении
Нацбанк объявил конкурс работ по экономической тематике
МАЗ готов поставлять технику в Ливию
Ударивший милиционера и распыливший слезоточивый газ минчанин задержан
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.