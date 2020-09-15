БЖД увеличила объем контейнерных перевозок за январь-август в 1,3 раза

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге за январь - август увеличен в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 606 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта являются важнейшими стратегическими направлениями для Белорусской железной дороги. За восемь месяцев экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай выросли в 2 раза и составили 14 тыс. контейнеров в ДФЭ", - отметили в пресс-центре.

БЖД с заинтересованными предприятиями создает условия для новых и развития существующих проектов по доставке в КНР белорусских грузов контейнерными поездами. В Китай отправлена белорусская целлюлоза, сахар, пиломатериалы, мясо-молочная продукция.

"С начала реализации данных проектов в сообщении Беларусь - Китай отправлено более 100 контейнерных поездов с продукцией белорусских предприятий", - отметили в пресс-центре.-0-