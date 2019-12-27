БЖД в 2019 году направила около Br600 млн на реализацию инвестпроектов

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога направила на реализацию инвестиционных проектов в 2019 году около Br600 млн. Об этом рассказал начальник БЖД Владимир Морозов на торжественном мероприятии, посвященном 157-летию оператора белорусской сети железных дорог, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В этом году на Белорусской железной дороге удалось осуществить значимые проекты по развитию инфраструктуры, грузовых терминалов и обновлению подвижного состава, отметил Владимир Морозов. Активно внедрялись современные информационные технологии в пассажирском комплексе. Продолжилась работа по электрификации участка Жлобин - Калинковичи. Реализация этого проекта позволит довести долю электрифицированных железнодорожных участков до 25% от общей протяженности железнодорожных линий.

Завершена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный, что позволило увеличить его среднесуточную перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, а площади хранения контейнеров - в 2 раза. В результате этого повысилась привлекательность и конкурентоспособность транспортного коридора Восток - Запад - Восток через Брест.

Владимир Морозов обратил внимание, что Белорусская железная дорога активно развивает цифровизацию грузовой и коммерческой работы, основу которой составляет автоматизированная система "Электронная перевозка". В результате уже ведется работа по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии. 19 декабря торжественно открыли Центр управления перевозками БЖД - важнейший объект на белорусской магистрали, цифровой технологический комплекс, призванный обеспечить управление процессом перевозок и работой инфраструктуры дороги в целом.

В этом году была продолжена работа по обновлению подвижного состава. Белорусская железная дорога закупила 1976 грузовых и 30 пассажирских вагонов. Кроме того, на магистраль поступили три дизель-поезда ДП6, еще три поступят в 2020 году. С компанией "Штадлер Минск" заключен договор на поставку до 2021 года десяти современных электропоездов пятивагонной составности для межрегиональных линий бизнес-класса.

Немало сделано и для пассажиров, в том числе в части внедрения информационных технологий. Так, с июня 2019 года впервые в странах СНГ на железнодорожном транспорте организована оплата проезда с помощью бесконтактных банковских платежных карточек в поездах городских линий. В декабре этого года было запущено мобильное приложение "БЧ. Мой поезд".-0