БЖД в 2019 году увеличила финансирование инвестпрограммы вдвое до Br588,7 млн

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2019 году увеличила финансирование инвестпрограммы в 2 раза по сравнению с 2018 годом до Br588,7 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги по итогам заседания технико-экономического совета БЖД.

"Для сохранения и повышения конкурентоспособности мы обязаны вкладывать значительные средства в текущее содержание и развитие инфраструктуры, ремонт и обновление. Это возможно только при обеспечении роста выручки по всем направлениям деятельности. В 2020 году выручка по перевозкам должна возрасти не менее чем на 9,5%. Необходимо продолжать работу по реализации принципов клиентоориентированности и гибкого тарифного регулирования", - подчеркнул начальник БЖД Владимир Морозов.

Владимир Морозов. Фото БЖД

Инвестпрограмма 2019 года предусматривала как продолжение прежних проектов, так и новые, направленные на развитие инфраструктуры. Среди них проекты по развитию центра управления перевозками, завершению модернизации контейнерного терминала станции Брест-Северный, электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Закуплено более 2 тыс. грузовых вагонов и 30 пассажирских, 3 дизель-поезда.

Во время заседания

В планах на 2020 год продолжение работ по электрификации участка Жлобин - Калинковичи, запуск в эксплуатацию систем микропроцессорной централизации Гомельского и Калинковичского узлов, модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин - Калинковичи - Словечно.

За 2019 год было перевезено 80 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 6,3 млрд пассажиро-километров, или 100,9% к 2018 году, хотя с 2014 года наблюдалась тенденция снижения пассажирооборота. Для увеличения пассажирских перевозок в 2019 году назначили новые поезда, а также сократили время в пути поездов в областные центры. Доля оформленных через интернет билетов увеличилась до 25%. Появилось официальное мобильное приложение, с помощью которого можно купить билеты на поезда всех видов сообщений.

"Рост привлекательности услуг железной дороги может быть обеспечен в первую очередь через качественный сервис, обновление подвижного состава и повышение скоростей", - отметил Владимир Морозов.

В 2020 году планируется организовать дневной скоростной поезд Минск-Москва.

Будет обновляться подвижной состав - запланирована покупка более 400 единиц грузовых и 34 единиц пассажирских вагонов, 3 дизель-поездов.

Объем перевозок грузов в 2019 году составил 145,5 млн т. "Перспективным направлением по-прежнему являются контейнерные перевозки и реализация новых проектов в данной сфере. За минувший год общий объем перевозок грузов в контейнерах вырос на 15% к 2018 году и почти в 3 раза к 2015 году", - отметили в БЖД.

В 2020 году планируется реализовать совместные проекты с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также создание цифрового европейского железнодорожного оператора.-0-

Фото БЖД