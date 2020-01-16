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16 января 2020, 17:00

БЖД в 2019 году увеличила объем контейнерных перевозок на 15%

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога за 2019 год увеличила общий объем контейнерных перевозок на 15%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"За 2019 год в контейнерах по белорусской магистрали перевезено 732,9 тыс. ДФЭ, или 115% к уровню 2018 года", - отметили в БЖД. Транзитом по Белорусской железной дороге было перевезено более 500 тыс. контейнеров в ДФЭ (108,7% к 2018 году), в том числе увеличен объем перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай, который в 2019 году составил 338,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.

В пресс-центре отметили, что в 2019 году БЖД реализовала ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности работы грузового комплекса. Проводилась активная работа по соглашениям с железными дорогами Китая, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России по совершенствованию механизма планирования контейнерных поездов, развитию инфраструктуры, информационного обеспечения. Также системная работа была направлена на создание привлекательных условий для наращивания объемов поставок экспортно ориентированной продукции в Китай. За 2019 год экспорт продукции белорусских предприятий в контейнерах вырос в 1,3 раза и составил 97,6 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Среди основных проектов, реализованных в 2019 году, в БЖД назвали отправку молочной продукции ЗАО "Мясо-молочная компания" в Китай, а также перевозку продукции деревообработки контейнерными поездами в г.Чунцин (Китай). Кроме того, организован новый контейнерный поезд с экспортной продукцией предприятий лесной отрасли в сообщении Беларусь - Украина - Румыния.

"В настоящее время перспективным направлением работы является проработка совместных проектов с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - добавили в пресс-центре.-0-

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