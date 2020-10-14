БЖД в 2021 году не будет менять базовый уровень тарифов

Фото из архива
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2021 году не будет менять базовый уровень тарифов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"Принято решение сохранить на 2021 год базовый уровень тарифов Тарифной политики железных дорог государств - участников СНГ на перевозку грузов в международном сообщении на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах по территории Беларуси", - проинформировали в пресс-центре.
Решение принято с целью сохранения объемов транзитных перевозок, привлечения новых грузопотоков.
В пресс-центре отметили, что БЖД проводит гибкую, стабильную тарифную политику, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры транспортного рынка.-0-