БЖД в ближайшие годы планирует закупить 3 дизель-поезда и 10 электропоездов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 6 октября 2019
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:40 ХК "Динамо-Минск" уступил казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче КХЛ Спорт
19:38 Белоруска Эльвира Герман не вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
19:28 Явка на парламентских выборах в Тунисе достигла 15% В мире
18:47 Умерла звезда телесериала "Возвращения Мухтара" Марина Куклина В мире
18:09 Белорусские баскетболистки заняли 4-е место на молодежном ЧМ по баскетболу 3х3 Спорт
17:29 В Гродненском районе автомобиль насмерть сбил пешехода Происшествия
17:19 Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв Калейдоскоп
17:17 БЖД в ближайшие годы планирует закупить 3 дизель-поезда и 10 электропоездов Экономика
16:17 ФОТОФАКТ: Матч "Ислочи" против минского "Динамо" завершился ничьей Спорт
15:26 В Украине заинтересованы в расширении производства техники на базе шасси МАЗ Экономика
14:27 Заседание Совета по ж/д транспорту стран СНГ пройдет в Минске 15-16 октября Общество
14:16 ФОТОФАКТ: Легкоатлетический марафон прошел в Могилеве Спорт
13:46 Белоруска Анастасия Алистратова завоевала олимпийскую лицензию на ЧМ по спортивной гимнастике в Германии Спорт
13:24 Несколько взрывов произошло на пивном фестивале под Лос-Анджелесом В мире
13:13 Холод и ночные заморозки прогнозируются в Беларуси 7-8 октября Общество
12:33 В Австрии подросток убил пять человек В мире
12:24 В переписи населения Беларуси приняли участие уже более 500 тыс. человек Общество
12:14 Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте "Сибири" Мнацяне Спорт
11:56 ФОТОФАКТ: Ночью на платформе минского метро состоялся концерт и показ мод Культура
11:42 Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Китае Спорт
11:22 ДТП под Столбцами: четверо в больнице, один скончался Происшествия
11:00 Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября Калейдоскоп
10:58 Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel Калейдоскоп
10:36 Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Минске Происшествия
10:33 Белорус Владислав Прямов занял 53-е место в марафоне на ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
10:30 Эрдоган сообщил о завершении подготовки к операции в районах Сирии к востоку от Евфрата В мире
10:10 Белорусский атлет Иван Баранчик нокаутировал пуэрториканца Габриэля Брасеро Спорт
09:30 ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсию для учителей провели во Дворце Независимости Общество
09:02 РЕПОРТАЖ: "Люби то, что делаешь": как работают молодые педагоги в одной из старейших школ страны Регионы
01:13 ФОТОРЕПОРТАЖ: "Динамо-Брест" вырвало победу у гродненского "Немана" со счетом 1:0 Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
06 октября 2019, 17:17

БЖД в ближайшие годы планирует закупить 3 дизель-поезда и 10 электропоездов

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога до конца 2020 года планирует закупить 3 дизель-поезда серии ДП-6, а до 2022 года - 10 современных электропоездов серии ЭП, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заинтересована в совершенствовании международных пассажирских перевозок и повышении их конкурентоспособности. С этой целью на дороге обновляется подвижной состав. За последние два года приобретено 50 пассажирских вагонов, которые курсируют в составе международных поездов по наиболее востребованным направлениям", - отметили в БЖД. Сегодня пассажирское железнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Варшавой, Прагой, Веной, а также столицами и административными центрами России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана.

Большое внимание уделяется работе по внедрению современных технологий, которые направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. Так, в июне 2019 года в поездах городских линий впервые в странах СНГ в железнодорожном транспорте организована оплата проезда в режиме самообслуживания с использованием бесконтактных банковских карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication). Доступом к интернету по системе Wi-Fi оснащены все железнодорожные вокзалы страны, а также поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, поезда городских линий. Разработана и внедрена система продажи электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами во всех видах сообщений.

С 2018 года на дороге действует единый контакт-центр Белорусской железной дороги, который позволяет круглосуточно представлять пассажирам всю необходимую информацию по организации пассажирских перевозок. При этом пассажирам доступно пять каналов связи: телефон, электронная почта, видеозвонки с терминалов на вокзалах и мессенджеры.

Белорусская железная дорога успешно реализует ряд масштабных инвестиционных проектов. За последние годы электрифицированы участки Гомель-Жлобин-Осиповичи, Молодечно-Гудогай-госграница с Литвой.

С мая 2018 года ведутся работы по электрификации участка Жлобин-Калинковичи. А к 2030 году в планах БЖД полностью электрифицировать основные грузонапряженные участки, чтобы максимально использовать экономическую эффективность перевозки грузов и пассажиров на электровозной тяге.

БЖД развивает инфраструктуру и увеличивает перерабатывающие мощности станций на белорусско-польских погранпереходах. В августе 2019 года завершена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный. Продолжается реализация инвестиционных проектов по развитию грузовых терминалов Барановичского грузового центра транспортной логистики на станциях Брузги и Свислочь. На завершающей стадии находится реализация важного проекта по строительству здания Центра управления перевозками.

Также Белорусская железная дорога развивает цифровизацию грузовой и коммерческой работы, основу которой составляет автоматизированная система "Электронная перевозка". Сегодня белорусская магистраль работает по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии. Реализована безбумажная подача заявок на перевозку грузов и оформление перевозочных документов.

Белорусская магистраль является важным звеном транспортного комплекса страны, успешно конкурирует с другими видами транспорта и обеспечивает около 65% общего объема грузооборота и 28% пассажирооборота всех видов транспорта общего пользования. Удельный вес железнодорожного транспорта в экспорте транспортных услуг Беларуси составляет 56%.-0-

Теги
БЖД
Новости рубрики Экономика
Фото из архива В Украине заинтересованы в расширении производства техники на базе шасси МАЗ
Фото из архива В Беларуси завершается уборка льна
Тимур Жаксылыков. Фото ЕЭК ЕЭК намерена устранить избыточные меры техрегулирования при ввозе продукции в ЕАЭС из третьих стран
Фото из архива Сыры Туровского молочного комбината вскоре будут представлены в Украине
Фото из архива Предприятия Минпрома заключили на Форуме регионов в Житомире экспортные контракты на $99 млн
Фото из архива Белорусы в январе-сентябре продали валюты на $588 млн больше, чем купили
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский О преодолении барьеров и приоритетах партнерства - о чем говорил Лукашенко на Форуме в Житомире
Лукашенко: самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем
В переписи населения Беларуси приняли участие уже более 500 тыс. человек
ФОТОФАКТ: Ночью на платформе минского метро состоялся концерт и показ мод
Топ-новости
Лукашенко на переговорах с Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении
РЕПОРТАЖ: "Люби то, что делаешь": как работают молодые педагоги в одной из старейших школ страны
В Беларуси завершается уборка льна
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $741,6 млн
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября
ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсию для учителей провели во Дворце Независимости
БЖД в ближайшие годы планирует закупить 3 дизель-поезда и 10 электропоездов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогрудок отмечает 975-летие
ФОТОФАКТ: Легкоатлетический марафон прошел в Могилеве
РЕПОРТАЖ: Витамины - в закрома, или Чем богата минская ярмарка
Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Минске
Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel
В Австрии подросток убил пять человек
В Гродненском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
РЕПОРТАЖ: Из автомоделистов в инженеры - как солигорский педагог учит мыслить конструктивно
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.