БЖД в ближайшие годы планирует закупить 3 дизель-поезда и 10 электропоездов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога до конца 2020 года планирует закупить 3 дизель-поезда серии ДП-6, а до 2022 года - 10 современных электропоездов серии ЭП, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заинтересована в совершенствовании международных пассажирских перевозок и повышении их конкурентоспособности. С этой целью на дороге обновляется подвижной состав. За последние два года приобретено 50 пассажирских вагонов, которые курсируют в составе международных поездов по наиболее востребованным направлениям", - отметили в БЖД. Сегодня пассажирское железнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Варшавой, Прагой, Веной, а также столицами и административными центрами России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана.

Большое внимание уделяется работе по внедрению современных технологий, которые направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. Так, в июне 2019 года в поездах городских линий впервые в странах СНГ в железнодорожном транспорте организована оплата проезда в режиме самообслуживания с использованием бесконтактных банковских карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (Near field communication). Доступом к интернету по системе Wi-Fi оснащены все железнодорожные вокзалы страны, а также поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, поезда городских линий. Разработана и внедрена система продажи электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами во всех видах сообщений.

С 2018 года на дороге действует единый контакт-центр Белорусской железной дороги, который позволяет круглосуточно представлять пассажирам всю необходимую информацию по организации пассажирских перевозок. При этом пассажирам доступно пять каналов связи: телефон, электронная почта, видеозвонки с терминалов на вокзалах и мессенджеры.

Белорусская железная дорога успешно реализует ряд масштабных инвестиционных проектов. За последние годы электрифицированы участки Гомель-Жлобин-Осиповичи, Молодечно-Гудогай-госграница с Литвой.

С мая 2018 года ведутся работы по электрификации участка Жлобин-Калинковичи. А к 2030 году в планах БЖД полностью электрифицировать основные грузонапряженные участки, чтобы максимально использовать экономическую эффективность перевозки грузов и пассажиров на электровозной тяге.

БЖД развивает инфраструктуру и увеличивает перерабатывающие мощности станций на белорусско-польских погранпереходах. В августе 2019 года завершена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный. Продолжается реализация инвестиционных проектов по развитию грузовых терминалов Барановичского грузового центра транспортной логистики на станциях Брузги и Свислочь. На завершающей стадии находится реализация важного проекта по строительству здания Центра управления перевозками.

Также Белорусская железная дорога развивает цифровизацию грузовой и коммерческой работы, основу которой составляет автоматизированная система "Электронная перевозка". Сегодня белорусская магистраль работает по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии. Реализована безбумажная подача заявок на перевозку грузов и оформление перевозочных документов.

Белорусская магистраль является важным звеном транспортного комплекса страны, успешно конкурирует с другими видами транспорта и обеспечивает около 65% общего объема грузооборота и 28% пассажирооборота всех видов транспорта общего пользования. Удельный вес железнодорожного транспорта в экспорте транспортных услуг Беларуси составляет 56%.-0-