БЖД в этом году направит на ремонт железнодорожных путей около Br190 млн

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует в 2020 году направить на ремонт железнодорожных путей около Br190 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

"В текущем году планируется отремонтировать порядка 313 км пути, а также произвести капитальный ремонт 33 железнодорожных мостов. Кроме того, будет уложено более 210 км плетей бесстыкового пути, запланирована замена 245 комплектов стрелочных переводов. На эти цели будет направлено Br189 млн", - проинформировали в БЖД.

За 2019 год Белорусской железной дорогой отремонтировано около 337 км пути, проведен капремонт 28 железнодорожных мостов. Также уложено более 230 км плетей бесстыкового пути. "Это не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает плавность хода, что положительно влияет на комфорт пассажиров", - отметили в пресс-центре.

Для усиления верхнего строения пути проводилась замена стрелочных переводов. На все эти работы было направлено более Br174 млн.

В пресс-центре отметили, что модернизация и ремонт железнодорожных путей и искусственных сооружений проводится БЖД на системной основе. Это позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок, повышение скорости движения поездов и комфорта пассажиров.-0-