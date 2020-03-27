БЖД в этом году отремонтирует около 250 км пути

27 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в этом году отремонтирует около 250 км пути, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД по итогам заседания технико-экономического совета.

"Путь - одна из важнейших составляющих инфраструктуры железной дороги. В этом году на белорусской магистрали планируется отремонтировать около 250 км пути, а также провести капитальный ремонт 29 искусственных сооружений", - отметили в пресс-центре.

В планах БЖД заменить 239 комплектов стрелочных переводов новыми, из них 210 - на железобетонном основании. Будет проведена укладка 180 км плетей бесстыкового пути. "Это позволит уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, обеспечить плавность хода и повысить комфорт пассажиров. На эти цели планируется направить около Br150 млн", - пояснили в БЖД.

Для содержания и ремонта железнодорожного пути, обеспечения безопасности движения поездов на БЖД используют 428 единиц специального подвижного состава. В том числе в наличии есть три компьютеризированных вагона-путеизмерителя, три вагона-дефектоскопа.

В марте на Белорусскую железную дорогу поступил инновационный диагностический комплекс для автоматизированной оценки состояния объектов инфраструктуры. Он позволяет контролировать более ста различных ее параметров. "Комплекс позволит улучшить систему диагностики и обеспечить всесторонний контроль состояния технических объектов всей железнодорожной инфраструктуры. Одно из важнейших его отличий - возможность проведения широкого перечня измерений за один рейс при полном исключении влияния человеческого фактора на результаты проверки", - пояснили в БЖД.-0-