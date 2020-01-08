БЖД в этом году планирует наращивать объемы международных перевозок

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2020 году активизирует международное сотрудничество с приоритетом на развитие пассажирских и грузовых перевозок, увеличение их объемов в том числе за счет организации перевозок ускоренными контейнерными поездами с использованием возможностей предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр", его компаний, учрежденных за рубежом, сообщили БЕЛТА в БЖД.

Получат развитие перевозки в сообщении Китай-Европа-Китай, а также Китай-Беларусь-Китай, продолжится сотрудничество с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в транспортно-логистической сфере и в организации перевозок в международном сообщении.

"Для нас также важно участие в организации и проведении ряда международных конференций, форумов и выставок, презентация транспортно-логистических возможностей Белорусской железной дороги", - отметили в БЖД. В частности, в немецком Гамбурге будет проведена международная конференция "Из Европы в Китай по новому Шелковому пути: железнодорожная логистика транзитом через Беларусь", планируется участие предприятия в XII Балтийском транспортом форуме в Калининграде.

Продолжится сотрудничество с зарубежными железнодорожными компаниями по вопросам повышения конкурентоспособности данного вида транспорта, совершенствования международных грузовых и пассажирских перевозок. Запланирована серия мероприятий в Австрии, Польше, России, Таджикистане, Венгрии, Франции, Китае - белорусская делегация будет участвовать в решении важных международных вопросов отрасли.

"Дорога продолжит активное развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с железнодорожными администрациями России, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины, Польши, - добавили в БЖД. - В планах дальнейшее развитие сотрудничества с зарубежными компаниями - производителями железнодорожного подвижного состава, техники и оборудования, реализация инвестиционных проектов".

Также для своего позиционирования БЖД будет активно участвовать в международных и национальных выставках, конференциях и других мероприятиях в сфере транспорта и логистики.-0-