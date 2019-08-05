БЖД в I полугодии направила на приобретение подвижного состава почти Br171 млн

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в первом полугодии 2019 года направила на приобретение подвижного состава почти Br171 млн. Об этом во время торжественного собрания, посвященного Дню железнодорожника, сообщил начальник БЖД Владимир Морозов, информирует БЕЛТА.

Подводя итоги работы за истекший железнодорожный год, Владимир Морозов, в частности, отметил, что последовательно была продолжена работа по реализации ряда инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, обновлением подвижного состава, повышением эффективности пассажирских и грузовых перевозок.

Так, только за первое полугодие текущего года на приобретение подвижного состава было направлено почти Br171 млн, на реализацию инфраструктурных проектов - Br83 млн, покупку оборудования - порядка Br13 млн, модернизацию и проектные работы - более Br8 млн, ремонт путей - более Br68 млн. Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 422 км путей.

Благодаря инвестициям в обновление подвижного состава в 2018 году и в первом полугодии 2019-го приобрели почти 1 400 грузовых и 50 пассажирских вагонов.

БЖД активно продолжает работу по электрификации новых участков железнодорожных линий и развитию инфраструктуры грузовых терминалов, что способствует увеличению пропускной способности железной дороги и транзитной привлекательности Беларуси. Продолжается внедрение в перевозочный процесс автоматизированной системы "Электронная перевозка". Сегодня БЖД уже работает по электронным перевозочным документам с железнодорожными компаниями России, Литвы и Латвии.

Белорусская железная дорога активно участвует в осуществлении ряда международных проектов по реализации контейнерных перевозок по направлениям Север - Юг и Восток - Запад. За первое полугодие 2019 года в сообщении Китай - Европа - Китай перевезено почти 150 тыс. контейнеров. По прогнозам, в 2025 году между Евросоюзом и Китаем через Беларусь будет перевозиться порядка 500 тыс. контейнеров.

Уделяется внимание развитию пассажирского комплекса. В том числе, совершенствованию технологии реализации проездных документов. Как результат - за шесть месяцев текущего года на сайте Белорусской железной дороги оформлено более 1,4 млн электронных билетов, что составляет 24,1% от общего количества билетов, оформленных через АСУ "Экспресс" в билетных кассах Белорусской железной дороги.-0-