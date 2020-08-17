БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в июле 2020 года в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 93,1 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"БЖД обеспечила положительную динамику контейнерных перевозок и в январе-июле 2020 года. Их общий объем увеличен в 1,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 511,8 тыс. контейнеров в ДФЭ. Экспорт продукции белорусских предприятий в груженых контейнерах на внешние рынки сбыта возрос в 1,2 раза", - отметили в БЖД.

За июль транзитом через Беларусь в сообщении Китай - Европа - Китай перевезено 50,3 тыс. контейнеров в ДФЭ, или в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевозок в этом сообщении в январе - июле возрос в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года (до 270,4 тыс. контейнеров в ДФЭ).

"В 2020 году проводится активная работа по наращиванию объемов экспортных поставок белорусских товаров в Китай. БЖД совместно с заинтересованными предприятиями страны продолжает развитие проектов по поставкам продукции деревообработки, мясо-молочной и другой востребованной продукции на рынок КНР", - добавили в пресс-центре.-0-