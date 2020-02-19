БЖД в январе увеличила на 23,5% объем контейнерных перевозок грузов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем перевозок грузов в контейнерах по Белорусской железной дороге за январь 2020 года вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 63,5 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Транзитом через Беларусь в сообщении Китай - Европа - Китай было перевезено 28,7 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 107,8% к показателю за январь прошлого года.

"Белорусская железная дорога обеспечила положительную динамику перевозок грузов в контейнерах и в 2019 году. Их общий объем вырос на 15% к показателю 2018 года и почти в три раза - к уровню 2015 года", - отметили в БЖД. Объем перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай составил 338,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 102,1% к 2018 году. Через сухопутные погранпереходы БЖД в этом направлении проследовало 3118 контейнерных поездов, что составляет 106,8% к показателю 2018 года.-0-