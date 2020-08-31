БЖД за январь-август увеличила внутриреспубликанские грузоперевозки на 2,3%

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога за восемь месяцев 2020 года перевезла внутри страны 23,1 млн т грузов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основная номенклатура грузов - это строительные, лесные, нефтяные грузы, цемент, минеральные удобрения.

Погрузка во внутриреспубликанском сообщении за восемь месяцев выросла на 0,6 млн т к соответствующему периоду 2019 года.

"В августе нынешнего года во внутриреспубликанском сообщении по территории Беларуси перевезено на 0,9% грузов больше, чем за аналогичный период 2019 года, погрузка увеличилась на 27 тыс. т", - отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов как внутри страны, так и за ее пределами. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БЖД www.rw.by в разделе "Грузовые перевозки".-0-