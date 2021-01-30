БЖД за пять лет увеличила грузооборот на 4%

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога за 2016-2020 годы увеличила грузооборот на 4%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД по итогам заседания технико-экономического совета.

"В 2017-18 годах БЖД удалось достичь рекордных за два десятилетия объемов погрузки и грузооборота. Несмотря на снижение в последующие годы, в целом за пятилетку погрузка возросла на 3,8%, что коррелирует с общим ростом белорусской экономики и ВВП. Объем грузооборота за 2016-2020 годы также вырос на 4%", - рассказали в пресс-центре.

Объем погрузки в 2021 году прогнозируется на уровне 85 млн т, или 102% к 2020 году. Грузооборот за счет роста перевозок во внутриреспубликанском и экспортно-импортном сообщениях ожидается в объеме не менее 42,8 млрд тонно-километров с темпом роста 101%. Как отметил начальник БЖД Владимир Морозов, рост объемов должен быть обеспечен за счет совершенствования маркетинговой деятельности, проведения конкурентоспособной тарифной политики, развития системы транспортного обслуживания, в том числе через дальнейшую цифровизацию перевозок и расширение области применения электронных документов.

Перспективным направлением по-прежнему являются контейнерные перевозки. "В 2020 году общий объем перевозок превысил 1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Перевозки выросли более чем на треть к 2019 году и в 4 раза к 2015 году, причем уверенный рост достигнут во всех видах сообщения. Были созданы все необходимые условия для наращивания экспортных поставок в контейнерах товаров белорусских производителей", - подчеркнули в пресс-центре.

Несмотря на снижение за пятилетку транзитных перевозок грузов на 9%, в 2020 году за счет развития транспортно-логистических и экспедиционных услуг БЖД удалось достичь роста экспорта почти на 40% к уровню 2015 года. Задача на 2021 год - увеличить данный показатель не менее чем на 3% к уровню 2020-го.-0-