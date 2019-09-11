БЖД завершила модернизацию контейнерного терминала станции Брест-Северный

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога завершила модернизацию контейнерного терминала станции Брест-Северный, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Проект является одним из стратегических в сфере развития терминальной инфраструктуры с учетом возрастающих объемов перевозок и открывает новые перспективы развития грузовых перевозок в сообщении Восток - Запад - Восток. Его реализация была начата в 2018 году. За это время проведены работы по переустройству железнодорожных путей, увеличению фронтов перегруза и хранения контейнеров, приобретено и установлено современное крановое оборудование, высокопроизводительные грузоподъемные машины (ричстакеры).

На площадке обеспечена возможность выполнения технологических операций, а также организация работ по сортировке контейнеров по направлениям следования и заявкам клиентов. Общая площадь контейнерной площадки составляет почти 50 тыс. кв.м, в том числе технологическая площадка для обеспечения возможности погрузки/выгрузки контейнеров с помощью ричстакеров - 1,7 тыс. кв.м.

Всего на реализацию проекта направлено более $10 млн. Новая инфраструктура терминального комплекса позволяет БЖД предоставить бизнес-сообществу востребованные услуги по хранению, консолидации контейнеров и сокращению времени терминальной обработки.

По данным БЖД, в настоящее время обработка организованных контейнерных поездов в Брестском железнодорожном узле, курсирующих в сообщении Восток - Запад - Восток, на станциях Брест-Северный и Брест-Восточный составляет 8 ч 30 мин. при перегрузе и 5 ч без перегруза. "Белорусская железная дорога продолжит работу по совершенствованию технологии обработки организованных контейнерных поездов. За счет увеличения перегрузочных мощностей и их эффективного использования будет обеспечено дальнейшее сокращение времени их обработки, - добавили в пресс-центре. - Эти меры позволят увеличить среднесуточную перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, площади хранения контейнеров - в 2 раза, в результате повысится привлекательность и конкурентоспособность транспортного коридора Восток - Запад - Восток через Брест".

Фактор скорости, а также сохранности и надежности железнодорожного транзита через Беларусь - ключевые составляющие конкурентоспособности сервисов Белорусской железной дороги в сфере контейнерных перевозок, которые позволяют открывать перспективные маршруты, привлекать новых клиентов и увеличивать объемы перевозок, отмечают в БЖД.

За январь-июль этого года транзитом через Беларусь в сообщении Китай - Европа - Китай БЖД перевезено 178,3 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 107,1% к аналогичному периоду 2018 года. К слову, более 80% грузов в контейнерах, следующих транзитом по Белорусской железной дороге в Европу, обрабатываются в Брестском железнодорожном узле на контейнерном терминале станции Брест-Северный. В краткосрочной перспективе, по данным БЖД, прогнозируется динамика роста объемов контейнерных перевозок: к 2020 году в направлении Восток - Запад - Восток - более 500 тыс. контейнеров в ДФЭ, а к 2025 году - 1 млн контейнеров в ДФЭ в год.-0-

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