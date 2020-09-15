CATMAN 2020 – бизнес-форум по управлению ассортиментом fmcg

24-25 сентября в Минске на площадке DoubleTree by Hilton состоится Третий отраслевой бизнес-форум по управлению ассортиментом fmcg – CATMAN 2020. Бизнес-событие проводится для торговых сетей и производителей fmcg, банков и IT-компаний (поставщики решений и услуг в области розничной торговли). Организатор – компания "РитейлМаркетинг".

Цель проекта – установление первичных контактов между поставщиками и закупщиками торговых организаций. Переговоры с потенциальными торговыми партнерами организовываются по принципу "все со всеми". Представители каждой зарегистрированной товаропроводящей сети приглашаются за отдельные столы переговоров, к которым подходят представители производителей и поставщиков товаров fmcg. В течение фиксированного времени участники встречи устанавливают контакт и проводят первичные переговоры.

Интегрированные бизнес-форматы CATMAN 2020:

24 сентября – день флагманских докладов экспертов рынка (Беларусь, Россия, Польша, Израиль):

· Стратегии розничных компаний: как конкурируют региональные сети и крупный капитал

· Динамика потребительского рынка Беларуси

· Потребление, доходы населения и розничный товарооборот в Беларуси: последние тенденции

· Потребительское поведение: как COVID-19 повлиял на покупательское поведение и трансформировал его, а также чего ожидать в будущем

· Собственные торговые марки 2020: задачи, препятствия и перспективы

· Управление товарными категориями через ситуационные покупки

· Категорийный менеджмент собственного производства торговой сети

25 сентября – Зал "Розничная торговля" – серия мастер-классов в области управления ассортиментом fmcg от ведущих экспертов-методологов:

· Коммерческие переговоры торговой сети. Подготовка категорийного менеджера и самой линии переговоров

· Необходимость сегментирования покупателей

· Управление TPR бюджетами производителей – опыт сети "Хороший выбор"

· Организационные условия категорийного менеджмента

Зал "Автоматизация розничной торговли" – презентации IT-решений для розничных и производственных компаний

· Компьютерное зрение для мерчендайзинга: как мы создали продукт для анализа выкладки товаров на полке

· Роботизация бизнес-аналитики. Строим системную компанию

Зал "Производитель fmcg" – серия блиц-переговоров между закупщиками торговых сетей и производителями, поставщиками товаров fmcg

Подробнее: https://www.retailmarketing.by/business/other/catman-minsk-2020/

Информационный партнер форума – Белорусское телеграфное агентство.