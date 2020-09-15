CATMAN 2020 – бизнес-форум по управлению ассортиментом fmcg

24-25 сентября в Минске на площадке DoubleTree by Hilton состоится Третий отраслевой бизнес-форум по управлению ассортиментом fmcg – CATMAN 2020. Бизнес-событие проводится для торговых сетей и производителей fmcg, банков и IT-компаний (поставщики решений и услуг в области розничной торговли). Организатор – компания "РитейлМаркетинг".
Цель проекта – установление первичных контактов между поставщиками и закупщиками торговых организаций. Переговоры с потенциальными торговыми партнерами организовываются по принципу "все со всеми". Представители каждой зарегистрированной товаропроводящей сети приглашаются за отдельные столы переговоров, к которым подходят представители производителей и поставщиков товаров fmcg. В течение фиксированного времени участники встречи устанавливают контакт и проводят первичные переговоры.
Интегрированные бизнес-форматы CATMAN 2020:
24 сентября – день флагманских докладов экспертов рынка (Беларусь, Россия, Польша, Израиль):
· Стратегии розничных компаний: как конкурируют региональные сети и крупный капитал
· Динамика потребительского рынка Беларуси
· Потребление, доходы населения и розничный товарооборот в Беларуси: последние тенденции
· Потребительское поведение: как COVID-19 повлиял на покупательское поведение и трансформировал его, а также чего ожидать в будущем
· Собственные торговые марки 2020: задачи, препятствия и перспективы
· Управление товарными категориями через ситуационные покупки
· Категорийный менеджмент собственного производства торговой сети
25 сентября – Зал "Розничная торговля" – серия мастер-классов в области управления ассортиментом fmcg от ведущих экспертов-методологов:
· Коммерческие переговоры торговой сети. Подготовка категорийного менеджера и самой линии переговоров
· Необходимость сегментирования покупателей
· Управление TPR бюджетами производителей – опыт сети "Хороший выбор"
· Организационные условия категорийного менеджмента
Зал "Автоматизация розничной торговли" – презентации IT-решений для розничных и производственных компаний
· Компьютерное зрение для мерчендайзинга: как мы создали продукт для анализа выкладки товаров на полке
· Роботизация бизнес-аналитики. Строим системную компанию
Зал "Производитель fmcg" – серия блиц-переговоров между закупщиками торговых сетей и производителями, поставщиками товаров fmcg
Подробнее: https://www.retailmarketing.by/business/other/catman-minsk-2020/
Информационный партнер форума – Белорусское телеграфное агентство.