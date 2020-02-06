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06 февраля 2020, 12:10

Чакрабарти: мы продолжим помогать Беларуси в привлечении новых инвесторов

Сума Чакрабарти. Фото из архива
Сума Чакрабарти. Фото из архива

6 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития продолжит оказывать Беларуси поддержку в привлечении инвестиций, но многое будет зависеть от действий самой страны. Об этом заявил журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская экономика требует дальнейшей модернизации. Мы будем работать, чтобы помочь Беларуси привлечь новых инвесторов и развиваться дальше, - сказал Сума Чакрабарти. - В дальнейшем сумма инвестиций будет зависеть от контекста, условий, в которых мы работаем. Рост инвестиций зависит от реформ, конкретных изменений в политике, в стратегиях. Чем больше таких изменений, тем больше инвестирования в определенные отрасли экономики".

Он подчеркнул конструктивный характер отношений, сложившийся между банком и Беларусью. "Последний год стал рекордным в плане инвестиций и сделал наш банк крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. Сумма инвестиций составила примерно 400 млн евро", - добавил он.

Такие результаты во многом обусловлены позитивным взаимодействием на уровне президентов страны и банка. Сума Чакрабарти выразил уверенность в том, что в будущем, после его ухода с поста главы ЕБРР (в июле 2020 года), такое взаимодействие продолжится. "Я уверен, что тот, кто придет на эту должность после меня, будет стараться сохранить тот хороший уровень отношений, который сложился между страной и банком. Более того, работа в этом регионе является приоритетом в нашей страновой стратегии. Сотрудничество будет продолжено на самом хорошем, высоком уровне", - заверил он.

По его словам, хорошим знаком для привлечения инвесторов может стать завершение сделки по продаже части акций ОАО "Белинвестбанк". ЕБРР заинтересован во вхождении в акционерный капитал этого банка и приобретении 10-25% его акций. Сейчас стороны обсуждают возможные условия осуществления сделки. "Решение вопроса с Белинвестбанком может служить хорошим примером и продвинуть инвестиции вперед. Это решение, которое должно приниматься правительством, оно непростое, требует и терпения, и времени, но у нас хорошие отношения и есть стратегия движения вперед", - сказал он.

Сума Чакрабарти также отметил, что банк с нетерпением ожидает первой встречи создаваемого в Беларуси Совета по иностранным инвестициям.

Что касается новых, перспективных проектов, то ЕБРР заинтересован начать инвестирование в области белорусской медицины, а также расширить финансирование проектов в области экологии, зеленой экономики.

В настоящее время взаимодействие Беларуси и ЕБРР развивается по двум основным направлениям - повышение конкурентоспособности реального сектора экономики, а также повышение устойчивости и качества услуг государственной инфраструктуры.

С привлечением финансирования ЕБРР в государственном секторе Беларуси в настоящее время реализуются 8 проектов с общим объемом инвестиций 339 млн евро, в том числе около 42,5 млн евро на проект по реконструкции дороги Р80 Слобода - Паперня и 126 млн евро (первый транш из общего объема кредита в 259 млн евро) на реконструкцию республиканских мостов и автодороги М3.

В качестве перспективных на 2020 год рассматриваются 4 проекта с возможностью привлечения ресурсов ЕБРР в размере более 163 млн евро, в том числе 126 млн евро на реконструкцию мостов в населенных пунктах.-0-

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