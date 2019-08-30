Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть потерь из-за ситуации с некачественной российской нефтью компенсирована, вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси - стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти - компенсированы. Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", - рассказал Андрей Рыбаков.

Вместе с тем остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти. "Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", - отметил глава "Белнефтехима".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-