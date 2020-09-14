14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Часть российского кредита Беларуси в $1,5 млрд пойдет на рефинансирование ранее предоставленных заемных средств. Об этом в Сочи по итогам переговоров заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

"Об этом сказал Президент (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА), согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит - $1,5 млрд. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть - это новые денежные средства", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что российский кредит Беларуси нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска: "Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого".-0-