Частный сектор в январе-сентябре обеспечил 47,8% поступлений в бюджет Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета в январе-сентябре составил 47,8%, что на 1,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Налоговые органы за девять месяцев обеспечили поступление доходов в бюджет республики в размере Br17,95 млрд, что составляет 101,4% плановых назначений консолидированного бюджета. В том числе в республиканский бюджет поступило Br7,8 млрд (101,5%), в местные бюджеты - Br10,1 млрд (101,4%). Сверх плана в бюджет поступило Br254 млн.

Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений заняли платежи организаций - 94,7%, или Br17 млрд. Доля платежей организаций государственного сектора экономики составила 46,9% в доходах бюджета. Плательщики этой категории уплатили Br8,4 млрд. От организаций негосударственного сектора экономики в бюджет поступило Br8,57 млрд, что в сопоставимых ценах больше на 1,8%, чем в январе-сентябре 2017 года.

Индивидуальные предприниматели и иные физические лица уплатили в бюджет Br949,7 млн. Доля платежей этой категории плательщиков в общей сумме доходов составила 5,3%.

По состоянию на 1 октября электронное взаимодействие с налоговыми органами осуществляют 290 468 субъектов хозяйствования, или 77,4% от общего количества плательщиков, состоящих на учете в налоговых органах.-0-