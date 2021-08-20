Чеботарь: благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря талантливым экономистам Беларусь совершила рывок в социально-экономическом развитии. Такое мнение высказал сегодня перед началом торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования экономических органов Беларуси, первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, передает корреспондент БЕЛТА."Министерству экономики, действительно, всего 27 лет. Но мы ведем отсчет своей истории с 30 июня 1921 года. Именно в этот день Экономическое совещание утвердило положение о плановой комиссии республики. С этой даты и началась история Госплана БССР. Первоначально в его обязанность входила лишь разработка единого хозяйственного плана. В дальнейшем же Госплан превратился в орган, регулирующий всю хозяйственную жизнь", - сказал Юрий Чеботарь.По его словам, сегодня Госплан и Минэкономики объединяет одна миссия - создавать будущее. Как отметил первый замминистра, на протяжении 100-летней истории экономическое ведомство всегда вносило важный вклад в развитие не только экономики страны, но и национальной государственности белорусского народа. Задуманный изначально как госинститут нового типа для управления народным хозяйством страны, как одной большой фабрикой, Госплан превратился в инструмент политики развития, "мозговой центр" (экономический штаб) правительства. В его недрах вырабатывались важнейшие стратегические решения, а затем и обеспечивалась организация их выполнения."За 100 лет пройден большой путь, который не всегда был простым. И сегодня именно благодаря плеяде талантливых государственных экономистов за прошедшее столетие Беларусь превратилась в сильную промышленно развитую страну. Совершила колоссальный рывок в социально-экономическом развитии. Это главное наше общее достижение всех экономистов страны за вековую историю", - подчеркнул он.Как отметил Юрий Чеботарь, готовясь к этой юбилейной дате, специалисты изучили историю экономического ведомства, подготовили специальные издания к столетию, а также нашли те моменты, те знания, которые помогали решать задачи на каждом этапе работы министерства. "Например, в 1930-е годы создавалась новая экономика, новые предприятия с нуля. Люди, в том числе и в Госплане, учились методам прогнозирования. Что касается военного времени, мы узнали, что много наших ветеранов работали в тот период. Мы чтим это. У нас есть в числе работников и Герои Советского Союза. Для нас это крайне почетно. Также послевоенное время - один из самых главных временных отрезков, когда строилась фактически новая Беларусь, новая промышленность, - обратил внимание первый замминистра. - Нужно пользоваться теми наработками, которые оставили нам предшественники, ведь порой мы решаем очень близкие задачи"."Сегодняшний 100-летний юбилей - это дань уважения нынешним экономистам, управленцам, руководителям правительства - всем тем людям, кто сегодня отвечает за экономику Беларуси, за устойчивость национальной экономической модели. Также это дань уважения всем тем, кто восстанавливал республику после войны, кто укреплял ее экономический и социальный потенциал, все тем людям, кто формировал стратегии и планы, - сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. - Я желаю тем экономистам, которые сегодня в этом зале, а также всем тем, кто работает в структуре экономических органов Беларуси, успехов и включенности в большую, плотную профессиональную работу с коллегами из России".-0-