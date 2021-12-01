Чеботарь: местная власть и органы управления будут больше участвовать в финоздоровлении предприятий

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие местной власти и органов управления в финансовом оздоровлении предприятий усилится. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время предварительного рассмотрения доработанного проекта закона "Об урегулировании неплатежеспособности" сегодня в Палате представителей при участии депутатов, сенаторов, представителя Верховного суда, экспертов и заинтересованных. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Как отметил, отвечая на вопросы собравшихся, Юрий Чеботарь, в новой редакции документа учтены все требования главы государства об усилении участия местной власти и органов управления в финансовом оздоровлении предприятий.

Об основных подходах доложил заместитель директора Департамента по санации и банкротству Минэкономики Станислав Садовников. "Четко определены полномочия госорганов в отношении проблемных предприятий. Во-первых, утверждение мер предупреждения, их сопровождение, взаимодействие с кредиторами для заключения комплексных соглашений о снижении долговой нагрузки. Во-вторых, сопровождение на каждом этапе процессов судебного оздоровления. В-третьих, возможность заменить несправляющегося антикризисного управляющего на государственного. В-четвертых, к частным предприятиям, значимым для экономики региона, по инициативе исполкомов может быть применен алгоритм предупреждения банкротства, сопровождения их санации, продажи по конкурсу", - сообщил он.

По словам Станислава Садовникова, усилится социальная защита работников путем направления залоговой выручки на полное погашение зарплаты, вводится бесспорное взыскание пенсионных взносов.

Заместитель директора Департамента по санации и банкротству Минэкономики Мария Покало рассказала участникам заседания о мерах, связанных с усилением реабилитационной направленности проекта, роли и месте суда и госорганов в организации финансового оздоровления проблемных предприятий, повышении приоритета залогового кредитора, реализации имущества, определении источника финансирования процедур.

По итогам обсуждения выработана общая позиция о продолжении совместной работы в целях включения в законопроект норм с учетом необходимости соблюдать баланс интересов всех заинтересованных.-0-