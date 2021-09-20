Чеботарь: прибавку к ВРП обеспечат эффективная занятость, новые производства и продукты

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большую прибавку к ВРП обеспечат эффективная занятость, новые производства и продукты. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь по время посещения Бобруйского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Во время рабочей поездки первого замминистра обсуждались проекты программ социально-экономического развития области и Бобруйска до 2025 года. Юрий Чеботарь особо подчеркнул необходимость предусмотреть в программных документах алгоритм развития производственного потенциала регионов с опорой на имеющиеся трудовые ресурсы.

"Требуется выработать оптимальную траекторию этапов внедрения "цифры" и модернизации на действующих производствах, что поможет росту эффективности и конкурентоспособности предприятий. Важно сделать эти процессы управляемыми. Следовательно, в программах должны быть новые инвестиционные проекты, максимально задействующие ресурсы и учитывающие специализацию региональных экономик. Тем самым мы создаем благоприятную среду для появления высокопроизводительных рабочих мест. И в итоге, формируя прежний объем добавленной стоимости на действующих предприятиях за счет роста производительности труда, мы должны получить большую прибавку к ВРП благодаря эффективной занятости, новым производствам и продуктам", - пояснил он.-0-