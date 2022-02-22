Чеботарь: рекордное положительное сальдо внешней торговли достигнуто благодаря экспорту промпредприятий

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное положительное сальдо внешней торговли достигнуто благодаря экспортному рывку промышленных предприятий. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя итоги внешней торговли за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

По словам первого заместителя министра экономики, рекордное положительное сальдо по товарам и услугам ($3,8 млрд) достигнуто благодаря экспортному рывку промышленных предприятий, в полной мере воспользовавшихся оживлением спроса на белорусскую продукцию на мировых рынках.

"По экспорту товаров доковидный уровень удалось превысить более чем на 20%. Это самые большие объемы за последние 9 лет. Лучшие результаты достигались лишь дважды в истории страны - в 2011 и 2012 годах. При этом традиционно положительным оставался вклад услуг: их экспорт добавил более 6% к 2019 году. Заработанные на внешних рынках деньги позволили поддержать устойчивость и сбалансированность экономики. Бизнесу в таких условиях было намного проще планировать развитие. Также укрепилось доверие граждан к банковской системе: население вернулось к роли продавца валюты на внутреннем рынке и увеличивает свои депозиты", - отметил Юрий Чеботарь.

Как подчеркнул первый заместитель руководителя министерства, в целях сохранения и приумножения достигнутых результатов в 2022 году будут активно применяться усовершенствованные механизмы экспортной поддержки.

"В прошлом году эффективно сработал указ №534. Объем экспорта с поддержкой достиг практически $1 млрд. В этом году объемы экспортного кредитования будут расти, например, по линии Банка развития - до Br2 млрд. По нашему мнению, закрепиться на рынках Китая и стран дальней дуги поможет финансирование из бюджета, как вариант, в рамках указа №412, расходов предприятий пищевой промышленности на сертификацию производства своей продукции. Возместив бизнесу эти издержки, государство повысит узнаваемость бренда страны и, разумеется, в перспективе получит дополнительную экспортную выручку", - резюмировал Юрий Чеботарь.-0-