Чеботарь: в промышленности сохраняются положительные тенденции, прибыль и рентабельность продаж растут

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В промышленности сохраняются положительные тенденции. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя складывающуюся динамику в сфере промпроизводства.

По итогам девяти месяцев темп роста промышленности составил 107,9%, что обеспечило более двух третьих прироста ВВП. "В отрасли сохраняются положительные тенденции. Промышленность не работает на склад: запасы остаются на минимальном с 2009 года уровне. При этом растет прибыль и, как следствие, рентабельность продаж. Все это позволяет организациям увереннее смотреть в будущее и выстраивать свои бизнес-процессы", - отметил Юрий Чеботарь.

По мнению первого заместителя министра, на устойчивый характер наблюдаемых положительных тенденций в промышленности указывают результаты последних опросов руководителей промпредприятий, регулярно проводимых НИЭИ Минэкономики.

"Индекс промышленного оптимизма остается в зеленой зоне. Это означает, что менеджмент позитивно видит ближайшие перспективы с точки зрения спроса на продукцию, выпуска, загрузки производственных мощностей, уровня запасов и так далее. Наличие портфеля заказов позволяет большинству руководителей промпредприятий планировать сохранение текущего уровня занятости. Примечательно, что с начала года индекс промышленной уверенности подрос и у наших соседей - Российской Федерации и стран ЕС. Это оживление также несет дополнительные возможности для белорусской экономики", - подчеркнул Юрий Чеботарь.-0-