Чеботарь: выполнение задач ВНС позволило создать задел для успешного достижения приоритетов пятилетки

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение задач, поставленных Всебелорусским народным собранием в феврале 2021 года, позволило создать задел для успешного достижения приоритетов пятилетки. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Первый замминистра подчеркнул, что весь год создавалась необходимая нормативная база, принимались меры, стимулирующие развитие страны. Минэкономики координировало достижение четырех приоритетов пятилетки: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.

"Напряженная работа велась уже с начала прошлого года. Предстояло наполнить конкретным содержанием матрицу задач по реализации основных положений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сформировать под приоритеты пятилетки новый пакет госпрограмм. После утверждения программы-2025, фундаментом которой стали решения Всебелорусского народного собрания, Минэкономики актуализировало программу деятельности правительства до 2025 года, превратив ее в дорожную карту выполнения пятилетней стратегии развития страны", - сказал Юрий Чеботарь.

В стране подготовлена законодательная база для запуска нового инвестиционного цикла. Это в том числе законы об инвестициях, СЭЗ, декрет №10, указ №215 по Китайско-белорусскому индустриальному парку "Великий камень".

"Улучшили и условия ведения бизнеса: завершили первый этап работы по оптимизации административных процедур, подготовили проекты закона "О лицензировании", указа о развитии предпринимательства", - обратил внимание Юрий Чеботарь.

По его словам, много времени и труда было посвящено региональной повестке. В стране определены новые подходы к развитию районов. Минэкономики сопровождало разработку ключевых программных документов местного значения, обеспечивая увязку территориальных и отраслевых приоритетов. "Безусловно, ведомство решало и другие задачи, воплощая свои инициативы в проекты законов об ипотеке, урегулировании неплатежеспособности, внесении изменений в Гражданский кодекс, указов по электромобилям, холдингам, садоводам и многое другое. Инициировали начало работы по направлениям, которые будем продвигать в этом году: экспортная поддержка по указам №466 и №534, финоздоровление, импортозамещение, создание производственных кластеров в регионах", - добавил первый замминистра.

"Мы убеждены, что, выполнив в 2021 году задачи, которые определило в качестве ключевых Всебелорусское народное собрание, мы создали хороший задел для успешного достижения приоритетов пятилетки", - резюмировал Юрий Чеботарь.-0-