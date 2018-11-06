Чэнду-Европейский промышленный субпарк появится в "Великом камне"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о создании на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Чэнду-Европейского промышленного субпарка подписано на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, сообщили БЕЛТА в индустриальном парке.

Кроме того, парк "Великий камень" заключил меморандум о торгово-экономическом взаимодействии с пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС".

Крупнейшему совместному проекту Беларуси и Китая отведено центральное место на выставке импорта. Яркий дизайн стенда дополнили 3D-голограммы и интерактивный цифровой 3D-макет парка, которые знакомят посетителей с ходом его строительства и высокотехнологичной продукцией резидентов.-0-