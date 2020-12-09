Через БУТБ планируется организовать поставки пиломатериалов в Египет

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки белорусских пиломатериалов в Египет планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По итогам встречи с руководством компании Sama Al-Jazeera for Import and Export достигнута договоренность об организации экспорта белорусских пиломатериалов в Египет через биржевую площадку. "Это позволит египетским компаниям в неограниченных объемах и без посредников закупать продукцию деревообработки непосредственно у производителей, в то время как белорусские экспортеры смогут выйти на перспективный рынок Египта, ежегодно потребляющий около 5 млн куб.м пиломатериалов", - отметил Роман Янив.

"Сейчас практически весь импорт пилопродукции в Египет организован через посредников, и цены порой очень завышены. Поэтому как крупный поставщик пиломатериалов мы хотели бы работать напрямую с белорусскими деревообработчиками, используя возможности биржевой площадки. Для нас это оптимальное решение, так как мы сразу получаем доступ к сотням деревообрабатывающих предприятий, готовых поставлять нужный нам товар на приемлемых условиях", - сказал генеральный директор компании Махмуд Кандиль.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность активизации сотрудничества с египетским бизнесом в сфере биржевой торговли и предложил Sama Al-Jazeera for Import and Export рассмотреть возможность работы на бирже в качестве брокера. "Для вас это возможность стать представителем БУТБ не только в Египте, но и в целом на африканском континенте. У нас еще нет аккредитованных брокеров в этом регионе, и пока что эта ниша совершенно свободна. При этом не обязательно ограничиваться только лесопродукцией. Вы вправе работать по любому интересующему вас товарному направлению. Мы со своей стороны готовы оказать помощь в поиске надежных деловых партнеров и предоставить актуальную информацию о биржевом товарном рынке Беларуси", - подчеркнул руководитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-