Через российские порты уже отгружено более 220 тыс. т белорусских нефтепродуктов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через российские порты позволило сформировать новый международный транспортный коридор, через который уже сейчас поставлено более 220 тыс. т грузов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что по поручению президента РФ в начале этого года правительство проработало и подписало межправительственное соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Этот документ рассчитан на три года и предусматривает возможность автоматического продления. За это время должно быть перевезено почти 10 млн т белорусских нефтепродуктов, указал глава российского Кабмина. Беларусь начала поставки нефтепродуктов в российские порты 5 марта.

"Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тыс. т, это почти на четверть превышает запланированные объемы", - отметил Михаил Мишустин. По его словам, "образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а, по сути, создан новый международный транспортный коридор".

Глава Кабинета министров добавил, что, по прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тыс. т. "Это хороший темп", - считает он. Михаил Мишустин обратился к главе Минтранса РФ Виталию Савельеву и попросил его подробнее доложить о том, как идет перевалка белорусских нефтепродуктов.

Министр уточнил, что по итогам месяца в порт Усть-Луга было доставлено почти 111 тыс. т бензина при плане в 86 тыс. т. В петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,6 тыс. т мазута вместо изначально запланированных 90 тыс. т. Также были осуществлены поставки 14,6 тыс. т газойля в Усть-Лугу.

"Доходы российских компаний от экспорта транспортных услуг по перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов в марте составили около 348 млн российских рублей, - сообщил Савельев. - Позитивный прогноз графика отгрузок нефтеперерабатывающих заводов на апрель предусматривает около 280 тыс. т нефтепродуктов: 106 тыс. т газойля, 92,5 тыс. т мазута и 71 тыс. т бензина. И это при том, что в апреле была предусмотрена отгрузка не менее 180 тыс. т продукции".

Он добавил, что в мае-июне запланирована отправка около 360 тыс. т нефтепродуктов.

Комментируя доклад министра, Михаил Мишустин заметил, что работу в данном направлении нужно продолжать. По его словам, очень важно обеспечивать качество и своевременность поставок.

"Речь прежде всего идет об укреплении наших экономических связей, о загрузке транспортной инфраструктуры и в дальнейшем - о создании единых энергетических рынков. Надо активно использовать и приумножать конкурентные преимущества России и Беларуси", - резюмировал российский премьер.

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