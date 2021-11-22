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22 ноября 2021, 16:22

Червяков: Беларусь открыта для инвестиций в высокотехнологичные производства

Александр Червяков
Александр Червяков

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открыта для инвесторов, которые хотели бы создавать в стране современные высокотехнологичные предприятия. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков на белорусском инвестиционном форуме, организованном в рамках Национального дня Беларуси на "ЭКСПО-2020" в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Червяков озвучил пять причин, почему иностранные инвесторы выбирают Беларусь для реализации своих проектов. "Первая - выгодное географическое положение. Беларусь находится на пересечении торговых путей из России и Азии в Европу, а также между странами Балтийского и Черноморского регионов. Если мы очертим круг радиусом две тысячи километров, с центром в Минске, мы увидим, что в его пределах производится четверть мирового ВВП", - сказал он.

Вторая - членство в Евразийском экономическом союзе. "Товары, произведенные в Беларуси, имеют свободный выход на 180-миллионный рынок ЕАЭС, а также стран, с которыми у него заключены соглашения о свободной торговле", - добавил министр.

Третья причина - высокий человеческий капитал. "Согласно индексу Всемирного банка, Беларусь заняла 36-е место среди 174 государств по потенциалу человеческого капитала, что подтверждает высокий уровень здравоохранения, образования, компетенций в стране. Система высшего образования эффективно обеспечивает потребности бизнеса в квалифицированных кадрах. Сейчас в белорусских вузах обучается более 250 тыс. студентов, из них 30 тыс. - это иностранцы", - пояснил он.

Четвертая - ресурсный потенциал. "Беларусь обеспечивает более 18% мировой потребности в калийных удобрениях, собственным сырьем - предприятия деревообработки и сельского хозяйства. Но ключевой ресурс - это уникальная природа. Чистый воздух и вода позволяют нам создавать условия для производства экологически чистых продуктов, развивать медицинский туризм", - обратил внимание руководитель министерства.

И разумеется - инвестиционный климат. "Практически вся территория страны - это эффективно функционирующие преференциальные режимы. Компании могут снизить инвестиционные затраты и налоговую нагрузку при размещении своего бизнеса в свободных экономических зонах, Парке высоких технологий и индустриальном парке "Великий камень", на территории малых и средних городов. Но ключевое в нашей инвестиционной политике - это доверие на государственном, корпоративном и, конечно, человеческом уровне. Без доверия нет инвестиций", - подчеркнул Александр Червяков.

Резюмируя, глава экономического ведомства констатировал, что это лишь немногие возможности страны. "Мы видим перспективы сотрудничества в приборостроении, легкой промышленности, производстве строительных материалов, АПК, логистике и коммуникационной сфере. Белорусская продукция используется под землей, на земле, в воздухе и космосе. Мы открыты для любых инвесторов, которые хотели бы создавать у нас современные высокотехнологичные предприятия", - заключил он.

Сегодня открылся Национальный день Беларуси на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае и в его рамках белорусский инвестиционный форум. Мероприятие организовано Национальным агентством инвестиций и приватизации в партнерстве с Белорусской торгово-промышленной палатой и Национальным центром маркетинга.

Основная цель форума - собрать на одной площадке профессионалов и высокопоставленных представителей частного и государственного сектора для обсуждения текущих вызовов и новых возможностей для инвестиций. География участников: 15 стран, большинство из которых приходилось на государства Персидского залива.

Программа мероприятий включала как пленарную часть с презентациями ключевых спикеров, так и специализированные панели: белорусско-эмиратский бизнес-форум в формате контактно-кооперационной биржи, круглый стол с представителями международных инвестиционных фондов, сессию подписания меморандумов и соглашений, переговоры и консультации арабских бизнесменов с НАИП и другими участниками форума.

В форуме приняли участие около 150 человек. Среди них владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, инвестиционных фондов из ОАЭ, Катара, Омана. Беларусь была представлена администрацией индустриального парка "Великий камень", Парка высоких технологий, инвестиционными консультантами и другими.-0-

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