Червяков: бизнес-проекты инновационного типа задают ускоренный вектор экономического развития

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков, его первый заместитель Юрий Чеботарь и директор БИСИ Олег Макаров посетили ООО "СВ ПЛАНТ" и Инжиниринговую компанию "Универсальная мобильность". Руководство Минэкономики и БИСИ ознакомилось с основными направлениями деятельности организаций: от дизайна и прототипирования до изготовления и продвижения промышленной продукции.

Центральной темой встречи стало обсуждение создания условий для развития инжиниринговых компаний и для их взаимодействия с предприятиями машиностроительного комплекса, где основная задача - разработка новых продуктов и создание современных производств и предприятий. Также затронули вопрос сохранения высококвалифицированного инженерного персонала в стране.

В беседе с работниками предприятий Александр Червяков отметил, что сегодня на мировых рынках побеждают инновационные товары. "Прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития. Даже при сохранении за Беларусью имиджа промышленной державы с классическими предприятиями мы можем совершенствовать наработки, внедрять их в производство и продвигать на рынках инновационные виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Те же технологии 3D-прототипирования, моделирования, дизайна, современные методы маркетинга и многое другое, - сказал он. - Правительство нацелено на создание условий для эффективной работы по всем фронтам: это и производство качественного, инновационного, уникального продукта и обеспечение его реализации".-0-

Фото Министерства экономики