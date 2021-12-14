Червяков: Департамент по предпринимательству должен сконцентрироваться на сокращении админпроцедур

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по предпринимательству должен сконцентрировать свою работу на сокращении административных процедур и развитии кооперационных связей для импортозамещения. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков, представляя коллективу министерства директора Департамента по предпринимательству Ольгу Русинович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Глава государства дал согласие на ее назначение 6 декабря. До перехода в Минэкономики Ольга Русинович работала заместителем главы администрации Ленинского района Минска. Она возглавляла управление экономики администрации.

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Как подчеркнул в своем напутственном слове Александр Червяков, трудясь на различных должностях в системе Минского горисполкома, Ольга Владимировна хорошо изучила проблематику малого и среднего бизнеса. "Впереди у вас большой пласт работы по ключевым направлениям, отдачу от которых ждет бизнес. Во-первых, совершенствование и оптимизация административных процедур. Глава государства своим указом определил дорожную карту. Работа активно ведется под руководством заместителя министра Сергея Митянского. Уже рассмотрено более 400 административных процедур из порядка 1,5 тыс. Вам также предстоит подключиться к этому процессу. Во-вторых, создание условий для развития производственного бизнеса и вовлечения малых предприятий в кооперацию с промышленными гигантами. Это также задача, которую поставил Президент. Она достаточно важная особенно в части импортозамещения. Наш Фонд финансовой поддержки предпринимателей уже хорошо продвинулся в этом направлении", - отметил он.

По словам министра, конечно, есть и другие вопросы, но на этих приоритетах он попросил сконцентрироваться в первую очередь. "Именно здесь мы ожидаем быстрого и значительного эффекта для экономики. Необходимо создать благоприятную среду для ведения бизнеса, быстрого принятия решений, снижения издержек, появления производственных предприятий и их вовлечения в кооперационные цепочки", - подчеркнул Александр Червяков.

Министр экономики пожелал новому директору Департамента по предпринимательству продуктивной работы.-0-