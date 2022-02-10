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Экономика
10 февраля 2022, 11:11

Червяков: для роста инвестиций необходимы катализаторы бизнес-идей

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для роста инвестиций необходимы катализаторы бизнес-идей. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время обсуждения с руководителями райисполкомов Могилевской области результатов инвестиционной деятельности регионов в 2021 году и принимаемых мер по привлечению инвестиций в этом году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В ходе встречи рассматривались инвестпроекты, предложенные в качестве значимых для развития территорий. Как отметили в министерстве, по результатам обсуждения выяснилось, что ряду районов требуется кардинально пересмотреть инвестиционные программы.

Министр напомнил, что с учетом поручений главы государства, прозвучавших в Послании, необходимы конкретные производственные проекты, создающие 100-150 рабочих мест, способные придать новый импульс развитию территорий и ориентированные преимущественно на экспорт. При этом уровень зарплаты должен быть не ниже, чем в соответствующем виде экономической деятельности.

Александр Червяков также отметил, что для запуска нового инвестиционного цикла значительно совершенствуется нормативная база, создается благоприятная деловая среда. Это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы бизнес массово решился воплощать в жизнь свои инициативы в виде конкретных проектов, считает министр.

"Для роста инвестиций необходимы катализаторы бизнес-идей. Ими могут выступать успешные практики инициатив при реализации инвестиционных проектов. У каждого региона есть такой положительный опыт. Его следует систематизировать, оценить возможности масштабирования и какими институтами и инфраструктурой он может быть поддержан. И, в конечном итоге, поделиться этим опытом с бизнесом", - подчеркнул руководитель Минэкономики.-0-

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бизнес инвестиции Министерство экономики
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