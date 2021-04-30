Червяков: экономика переходит от восстановления к росту

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика восстановилась и продемонстрировала в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП на 0,9%. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5-1,8%. Такие цифры содержатся в экономическом обзоре министра экономики Александра Червякова, подготовленном для "Экономической газеты", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В марте белорусская экономика продолжила расти. По сравнению с январем - февралем темп роста ВВП ускорился на 0,1%, прирост за I квартал - 0,9%. Экономика сработала лучше, чем предполагалось - ранее Минэкономики прогнозировало сохранение объема ВВП на уровне I квартала 2020 года.

"Эффект сравнения с низкой базой прошлого года носит разнонаправленный характер. С одной стороны, в этот период COVID-19 еще практически не оказывал влияния на экономику страны. С другой - негативно воздействовали иные внешние факторы (низкие объемы поставок нефти и отсутствие калийных контрактов). Учитывая небольшое снижение ВВП в прошлом году (0,9%), это сигнал, что экономика переходит из фазы восстановления к росту. Причем без макроэкономических дисбалансов. Восстановление экономической активности началось с III квартала 2020 года. Этому способствовали решения правительства не останавливать экономику, а также меры поддержки указов №143, №178 и других. Как следствие, работающие предприятия стали той базой, которая позволила начаться восстановительному росту и использовать в полной мере улучшение внешней конъюнктуры, связанное со смягчением антиковидных мер у наших торговых партнеров. Отметим, отрасли сработали без явных провалов, фронтально, внесли свой вклад в формирование валовой добавленной стоимости (ВДС)", - подчеркнул Александр Червяков.

Основным драйвером роста выступает промышленность (109,2%). Высокие темпы обеспечены не только за счет сырьевого сектора (нефтепереработка - 147,1%, калийные удобрения - 142,9%), но и отраслей, производящих инвестиционные товары. Увеличение выпуска наблюдается по всему спектру основных видов продукции.

За I квартал ускорился рост ВДС продукции машиностроения (117,8%). Увеличилось производство уборочных машин, погрузчиков, карьерных самосвалов, тракторов. Продолжает устойчиво развиваться химический комплекс, в том числе за счет ускоренного производства лекарственных средств.

Динамичному росту валовой добавленной стоимости электрооборудования (на 11,4%) способствовало производство бытовых холодильников и морозильников, стиральных машин, электрических встраиваемых панелей.

"Положительный импульс экономике в I квартале придал погодный фактор, что обеспечило дополнительный спрос на энергетические товары. Кроме того, рост промышленного производства обусловил увеличение потребления электроэнергии и тепла. Иными словами, рост наблюдается именно в тех отраслях, которые определены драйверами экономического роста в новой пятилетке. Важно подчеркнуть, что уровень складских запасов на 1 апреля (61,2%) находится на самой низкой отметке с 2013 года. На экспорт поставлено более 60% продукции промышленности. Еще один сегмент, на который делается ставка и где мы не полностью реализуем потенциал, - переработка местного сырья, в том числе сельскохозяйственного", - отметил министр экономики.

По его словам, пандемия в меньшей степени сказалась на производстве пищевых продуктов (+1,6% за квартал). Увеличилось производство колбасных изделий, масел растительных, сыров твердых.

"Говоря об отрасли в целом, нельзя не отметить ее сезонный характер. К примеру, в сахарной отрасли, развитие которой зависит от времени года и ситуации на мировых рынках. Сейчас мировые долларовые цены на сахар более чем на 30% превышают уровень марта прошлого года. Это связано со снижением предложения сахара в текущем сезоне. При такой динамике финансовое состояние наших сахароперерабатывающих предприятий будет постепенно восстанавливаться, - рассказал Александр Червяков. - Улучшились финансовые показатели промышленной отрасли. Рентабельность продаж - 8,2%, что на 0,6% выше уровня января - февраля 2020 года. Чистая прибыль составила Br815 млн, в то время как в январе - феврале прошлого года она была отрицательная (минус Br1,3 млрд)".

На устойчивый характер положительного тренда в промышленности указывают результаты последних опросов руководителей промпредприятий, регулярно проводимых НИЭИ Минэкономики. Респонденты позитивно видят ближайшую перспективу с точки зрения спроса на продукцию, загрузки производственных мощностей и так далее. Позитивная динамика во многом объясняется "циклическим" оптимизмом после значительного спада в прошлом году. Наличие портфеля заказов позволяет планировать сохранение текущего уровня занятости. Большинство респондентов (80%) полагает, что в ближайшее время численность занятых на предприятиях не изменится. При этом число участников опроса, которые ожидают увеличение численности занятых, превосходит участников, ожидающих сокращение (14% против 5%).-0-