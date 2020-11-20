Червяков: экономика восстанавливается в результате реальных продаж

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков сегодня с рабочей поездкой побывал в Свислочском районе для изучения волнующих население вопросов, а также мониторинга работы экономики региона, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Александр Червяков посетил производственный участок Свислочской фабрики лозовой мебели ОАО "Гроднопромстрой", где пообщался с трудовым коллективом предприятия. Он обсудил с работниками самые важные для жизни населения района темы. В том числе подняты вопросы по работе службы "Одно окно", состояния местных дорог, ремонта школы и дома культуры, работы фельдшерско-акушерского пункта. Не остались без внимания и вопросы текущего состояния экономики.

"С июля сформировалась устойчивая тенденция, когда экономика прирастает ежемесячно. Причем восстановление происходит не за счет работы на склад, а в результате реальных продаж, в том числе на экспорт", - подчеркнул Александр Червяков.

С июня складские запасы в промышленности сократились почти на Br600 млн. За октябрь снизилось соотношение запасов к среднемесячному объему производства на 0,2 процентных пункта, хотя обычно осенью оно увеличивается. Фактически с учетом влияния цен в этом году на складах находится меньше товаров, чем в прошлом.

Уменьшилась и внешняя дебиторская задолженность: за сентябрь на $36 млн, а просроченная - на $65 млн. Это говорит о росте продаж белорусской продукции за "живые" деньги.

Также во время рабочей поездки обсуждались вопросы развития свободной экономической зоны и причины, которые этот процесс сдерживают.-0-